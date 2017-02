VS1 egalisiert Rekord

In nur sechs Tagen haben die Walliser den St. Galler Rekord für das teuerste Schweizer Kennzeichen egalisiert.

Am Montagmittag bot ein Nummernschildfanatiker die Summe von 135'000 Franken. Mit diesem Betrag schliesst sich das Wallis an den bisherigen Rekordhalter St. Gallen an. «Matrans» heisst der User, der das Höchstgebot der Zeit hält. Er und «didau» liefern sich seit Freitag einen unerschöpflichen Bieterkrieg. Das Rennen um das Kotrollschild dauert noch 22 Tage an. Bisher wurden 38 Gebote angegeben. Also gut möglich, dass das Walliser Schild zum teuersten der Schweiz wird.

noa

20. Februar 2017, 18:00

