Lorenz löst Wahlversprechen ein

Anlässlich der Wahlen im März hatte Dominik Lorenz aus Eyholz als CSPO-Suppleant im Bezirk Visp kandidiert. In den sozialen Medien hatte er angekündigt, dass er einem wohltätigen Zweck einen Beitrag spenden möchte, statt alles in den Wahlkampf zu investieren. Trotz Nicht-Wahl hat er dieses Versprechen nun eingelöst.

Viele Vorschläge, an wen er das Geld spenden solle, seien via Facebook eingegangen, so Dominik Lorenz in einer Mitteilung. Schliesslich habe er sich für «Sonne für behinderte Kinder» entschieden und konnte nun den Check an Carole Karlen überreichen. Zu seinem Beitrag von 1000 Franken habe ein Kollege spontan noch 200 Franken draufgelegt, so dass nun einen Betrag von 1200 Franken überreicht werden konnte.

pd/map

05. Mai 2017, 16:16

Artikel teilen