Systematische Wahlfälschungen in den drei grössten Oberwalliser Gemeinden

In den drei grössten Oberwalliser Gemeinden ist es zu systematischen Wahlfälschungen bei den Staatsratswahlen gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Gemeindebehörden von Visp bestätigen entsprechende Informationen des «Walliser Boten». Die Unregelmässigkeiten habe man bemerkt, als mehrere Wähler aus dem gleichen Quartier unabhängig voneinander reklamierten, sie hätten die Wahlunterlagen nicht erhalten. Beim Urnengang mussten diese aber feststellen, dass in ihrem Namen – aber mit einer falschen Unterschrift auf dem Stimmzettel – bereits gewählt worden war. Um wie viele Fälle es sich dabei handelt, konnte der Visper Gemeindepräsident Niklaus Furger nicht sagen.

Auch die Behörden in Brig und Naters mussten bei den Staatsratswahlen ein ähnliches Muster feststellen. Die Gemeinde Naters wird in der selben Sache in diesen Tagen ebenfalls Strafanzeige gegen Unbekannt einreichen, sagt Gemeindepräsident Franz Ruppen auf Anfrage. In Brig ist dies schon geschehen, so Stadtpräsident Louis Ursprung gegenüber dem «Walliser Bote».

Staatsanwalt Rinaldo Arnold bestätigt die eingegangene Anzeige. Über die Anzahl der gefälschten Wahlzettel äussert sich die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf das laufende Verfahren nicht. Laut Recherchen des «Walliser Boten» sind es aber allein in Brig-Glis weit über 50 Fälle.

dab/zen

23. März 2017, 13:00

Artikel teilen