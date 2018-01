Waldemar Grichting wird neuer Botschafter von Leukerbad

«Leukerbad - Hawaii, ein Traum wird Wirklichkeit». Mit diesem Thema referierte Waldemar Grichting im Auftrag der Destination Leukerbad an der Ferienmesse in Bern über seine Heimat, das Erlebnis Ironman Hawaii sowie über sein langjähriges Training.

Der 41-jährige Waldemar Grichting, geboren und aufgewachsen in Leukerbad, holte sich am 14. Oktober 2017 am Ironman Hawaii den Vizeweltmeister-Titel in seiner Altersklasse und verwirklichte sich so einen lang gehegten Traum. An der Ferienmesse in Bern, an der Leukerbad Tourismus jährlich vertreten ist, hielt er einen Vortrag über die ersten Langlauftrainings auf der Gemmi im Schnee, die Triumphe an den Schweizermeisterschaften bis hin zu seinem langersehnten Erfolg Ironman unter der Sonne Hawaiis.

Mit dem Auftritt an der Ferienmesse Bern beginnt für die Destination Leukerbad und den Triathlon-Athleten eine interessante Zusammenarbeit: Waldemar Grichting wird im Jahr 2018 als Botschafter für ein aktives, fittes und gesundes Leukerbad trainieren und unterwegs sein. Zudem wird er als Coach die Thermalen Gesundheitstage im Juli in Leukerbad mitgestalten und persönlich mitwirken. Weiter wird er am Gemmi-Triathlon teilnehmen und so zu seinen Wurzeln im Triathlon-Wettkampf zurückkehren.

pd/map

15. Januar 2018, 12:43

