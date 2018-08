In Anlehnung an den «Walk of Fame» in Hollywood wurde am Samstagnachmittag in Gampel zum vierten Mal ein Stern auf dem «Walk of Stars» enthüllt. In diesem Jahr ehrten die Veranstalter zusammen mit der Gemeinde die irische Pop-Rock-Band Kodaline.

Sie kamen, sahen und sangen. Die vier Jungs der irischen Rock-Band Kodaline, Mark Prendergast, Steve Garrigan, Jason Boland und Vinny May erschienen kurz nach halb Vier Uhr am Samstagnachmittag, die Arme eingehakt bei drei Ehrendamen, auf dem Platz vor der Kirche von Gampel-Bratsch. Nach den Toten Hosen, Patent Ochsner und Lo & Leduc fiel die Wahl bei der vierten Sternenthüllung auf dem «Walk of Stars» auf die sympathischen Musiker aus Dublin.

Christoph Carlen, Vizepräsident der Gemeinde Gampel-Bratsch, nutzte die Gelegenheit, um die enge Verbundenheit der Gemeinde mit dem Festival, das heuer bereits zum 33. Mal stattfindet, hervorzuheben. Es sei eine Ehre, solch eine Veranstaltung in Gampel zu haben.

Olivier Imboden, Mediensprecher des Open Air Gampels, erinnerte sich an den ersten Auftritt von Kodaline. Die Band trat bereits 2013 auf einer Nebenbühne in Gampel auf. «I was hin und weg», beschreibt er seine damalige Gefühlslage. Fünf Jahre später sind die Iren als Co-Headliner zurück.

Dann lüften die vier Musiker das Walliser Wappen unter dem ihr Stern zum Vorschein kommt, bevor sie schliesslich vor Ort ihren Hit «High Hopes» zum besten geben und sich für den für sie ersten Stern überhaupt bedanken.

Während dem anschliessenden Apéro posieren Prendergast, May, Boland und Garrigan noch lange Zeit geduldig für Fotos. Im Hintergrund spielt nun wieder die ortsansässige Musikgesellschaft Lonza Gampel.

Am Samstagabend um 21.00 Uhr werden die Jungs die Massen auf dem Festivalgelände begeistern. Mit dabei sein dürften dann auch die drei Gampjer «Groupies», die an der Einweihung mit einem Kodaline-Plakat von einem an den Kirchplatz angrenzenden Balkon grüssten.

mas

18. August 2018, 17:38

Artikel teilen