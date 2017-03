Wallis in Sachen Autodiebstähle im Mittelfeld

Diebstähle | VW bei Langfingern am beliebtesten

Ein Dieb bricht in einen Wagen ein (gestellte Szene) Foto: Keystone

Eine aktuelle Auswertung der Zurich Versicherung zeigt, dass am meisten Fahrzeuge ihrer Kunden in den Kantonen Waadt und Genf gestohlen wurden. Das Wallis positioniert sich in Sachen Autodiebstähle ziemlich genau im Mittelfeld.

2016 sind im Kanton Genf 202 Fahrzeuge von Zurich-Kunden gestohlen worden. Damit haben die Diebstähle seit 2014 um über 30 Prozent zugenommen. Auf Platz zwei lag 2016 der Kanton Waadt mit 95 gestohlenen Fahrzeugen, gefolgt vom Kanton Zürich mit 64.

Laut Auswertung der Zurich-Versicherung wurden im Wallis im vergangenen Jahr 12 Autodiebstähle ihrer Kunden gemeldet. Damit kam es im Vergleich zu 13 gestohlenen Fahrzeugen im Jahr 2015 zu einer minimen Steigerung. 2014 wurden neun Autos entwendet. Am sichersten vor Dieben waren Fahrzeuge in der Innerschweiz. Dies, so die Erklärung der Zurich-Versicherung, weil der Weg ins Ausland länger sei.

Am meisten gestohlen wurden dabei hochpreisige Autos. 13,8 Prozent aller gestohlenen Autos im Jahr 2016 hatten die Marke VW. Betroffen waren vor allem die bestverkauften Modelle Passat und Golf. Diese würden oft «ausgeschlachtet» und nur als Ersatzteile verkauft. Auf den weiteren Plätzen folgten Mercedes-Benz, Audi und BMW.

pd/map

23. März 2017, 11:27

