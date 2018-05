Wallisrollt-Saison startet am Donnerstag

Freizeit | Neue Verleihstation in Chippis

Wallisrollt startet am 24. Mai in die Sommersaison. Eine neue Verleihstation in Chippis und ein Fotowettbewerb gehören dieses Jahr zu den Neuigkeiten.

Das touristische Angebot von Wallisrollt zwischen Brig und Port-Valais geht heuer bereits in die zehnte Auflage. Die diesjährige Saison beginnt am 24. Mai und endet am 28. Oktober. Velofreunde, Familien, Gruppen und alle Liebhaber von Spazierfahrten können von 14 Stationen entlang der Rhone profitieren. Mit 11'707 Velovermietungen war die Saison 2017 bis jetzt die erfolgreichste.

Eine neue Station in Chippis ersetzt jene in Siders und Chamoson und rundet das umfangreiche Angebot von Wallisrollt ab. Neu werden zudem bei jeder Wallisrollt-Station mindestens zwei Elektrobikes zur Verfügung stehen. Bei einem Fotowettbewerb können die Kunden attraktive Preise gewinnen. Das Siegerfoto wird im kommenden Jahr auf die Titelseite des Flyers gedruckt.

22. Mai 2018, 14:16

