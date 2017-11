Walliser Agrarpolitik weckt internationales Interesse

Die Walliser Politik der regionalen Produkte erregt Aufmerksamkeit. In den vergangenen Tagen macht sich eine internationale Delegation aus zehn Ländern und vier Kontinenten nach Châteauneuf auf, um mehr darüber zu erfahren.

Artikel zum Thema Herdenschutz wird neu strukturiert

Im Rahmen des Forums «Herkunft, Vielfalt und Territorium», das anlässlich der Messe «Goûts et Terroirs» in Bulle organisierte wurde, sei am 27. Oktober 2017 eine umfangreiche internationale Delegation in Châteauneuf eingetroffen, informiert der Kanton in einer Mitteilung. Diese bestand aus Vertretern der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), der Organisation «Slow Food International» sowie verschiedener Organisationen, die in Entwicklungsländern aktiv sind.

Die Besucher interessierten sich vor allem für die verschiedenen kantonalen Massnahmen im Zusammenhang mit der Aufwertung landwirtschaftlicher Produkte. Der Chef der Dienststelle für Landwirtschaft, Gerald Dayer, und der Direktor der Landwirtschaftsschule Wallis, Guy Bianco, konnten die unternommenen Schritte in diesem Bereich erklären. Die Marke Wallis habe dabei reges Interesse geweckt.

Das branchenübergreifende Element, die Doppelaufgabe als territoriale Marke und als Qualitätslabel sowie die Synergien unter den Wirtschaftssektoren im Bereich der Verkaufsförderung seien besonders hervorgehoben worden. Gleich mehrere Regionen bekundeten im Rahmen des Besuchs ihren Wunsch für eine künftige Zusammenarbeit mit dem Wallis, um von der Erfahrung und dem Know-how in diesem Bereich zu profitieren, freut man sich beim Kanton.

pd / pmo

29. November 2017, 15:33

Artikel teilen