Suche geht weiter

Der polnische Pfarrer Krzysztof Grzywocz (54) wird seit Freitag, dem 18. August, im Gebiet rund um die Bortelhütte vermisst. Nachdem der Rettungsdienst Brig-Simplon das Gebiet weitflächig per Helikopter und mit Hunden abgesucht hatte, stellte man die Suche am 23. August erfolglos ein. Es sei aussichtslos, hiess es damals von Seiten des Rettungsdienstes.

Seit dem 18. August ist der Aushilfspfarrer von Bettmeralp/Betten Krzysztof Grzywocz als vermisst gemeldet. Der gebürtige Pole hielt noch am Vortag eine Messe in Betten, bevor er sich, wie sich später heraustellen sollte,in die Simplonregion aufmachte; sein Fahrzeug wurde im Berisal entdeckt und der Vermisste wurde letztmals bei der Bortelhütte gesehen.

Die intensive Suche des Rettungsdienstes Brig-Simplon blieb jedoch ohne Erfolg und wurde schliesslich am 23. August abgebrochen. Seit Freitag nächtigt nun eine 20-köpfige Gruppe aus Polen in der Bortelhütte und sucht ihrerseits nach Grzywocz. Viele von ihnen sind Mitglied eines Bergsteigervereins und gut mit dem Vermissten befreundet. Die Situation lässt ihnen keine Ruhe, weshalb sie einen polnischen Verein, der auf die Vermisstensuche spezialisiert ist, angingen. Gemeinsam mit diesen Spezialisten werden sie nun die Suche bis am Mittwoch vor Ort fortsetzen.

17. September 2017, 18:57

