Walliser Grosser Rat lehnt Proporzwahlen ab

Grossrat | Stimmen wie in den meisten Kantonen

Doppelproporz. Der Weg in den Grossen Rat führt in diesem Jahr über ein neues Wahlsystem ins Ziel. Foto: wb

Der Grosse Rat des Kanton Wallis will nichts vom Proporzsystem bei den Regierungsratswahlen wissen. Er hat am Freitag eine parlamentarische Initiative mit 77 zu 51 Stimmen abgelehnt.

Die FDP hatte zusammen mit der Ratslinken argumentiert, das Proporzsystem sei ein Zeichen von "Klarheit, Respekt und Gleichheit". Für die Gegner sind Staatsratswahlen jedoch vielmehr Persönlichkeits- als Parteiwahlen. Ausserdem werde das Thema bei der verfassungsgebenden Versammlung behandelt.

In der Schweiz wählt nur das Tessin seine Kantonsregierung im Proporzsystem. Die parlamentarische Initiative war das letzte Traktandum des amtierenden Grossen Rates in seiner letzten Sitzung vor den kantonalen Wahlen am 5. März.

17. Februar 2017, 17:56

