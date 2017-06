Walliser Grossunternehmen spannen zusammen

In einem ersten Spot bewirbt der "Klub der Unternehmen Wallis" die Wasserkraft des Kantons – hier die Staumauer Grande Dixence. Foto: Berthold Steinhilber/Stern/laif

Valais/Wallis Promotion will die Walliser Unternehmen stärker in die Vermarktung des Wallis als attraktiven Arbeits- und Lebensraum einbinden. Die Gründung eines Klubs – genannt Klub der Unternehmen Wallis – soll einerseits für eine bessere Vernetzung der Unternehmen, andererseits aber auch für eine stärkere Visibilität des Wallis als Forschungs-, Produktions- und Dienstleistungsstandort sorgen.

Derzeit sind dem Klub 16 Firmen beigetreten, darunter einige der grössten Arbeitgeber des Wallis wie etwa die Lonza, die Groupe Mutuel oder die Genossenschaft Migros Wallis. Zusammen beschäftigen die Mitglieder bereits über 8000 Mitarbeitende. In einem ersten gemeinsamen Projekt hat der Klub nun eine Videoserie lanciert, welche die Vorteile des Wallis als Wirtschaftsstandort thematisiert.

"Die meisten Menschen kennen das Wallis als Ferienregion. Dass das Wallis aber auch ein kompetitiver Standort für Produktionsstätten, Forschungsabteilungen und Innovation ist, zeigen am glaubwürdigsten die im Wallis etablierten Unternehmen", erklärt Valais/Wallis-Promotion-Präsidentin Karin Perraudin. Neben dem Netzwerkgedanken stünden die gegenseitige Nutzung der jeweiligen Kommunikationskanäle sowie die gemeinsame Entwicklung spezifischer Promotionsmassnahmen im Vordergrund.

Ein erstes gemeinsames Projekt des Klubs ist bereits in der Umsetzungsphase. Eine Videoserie, genannt "RECTO VERSO – Das Wallis dynamisch unterwegs", zeigt das Unternehmertum, die Innovationskraft und die Standortvorteile des Wallis. Ein erstes am Mittwoch publiziertes Video stellt dabei die Wirtschaftskraft des Walliser Energiesektors in den Mittelpunkt. Bis Ende 2018 sollen nun mindestens zwölf Promotionsvideos produziert werden.

07. Juni 2017

