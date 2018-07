Walliser helfen Blinden und Augenkranken

Die Walliser zeigen Herz für augenkranke und erblindete Menschen in Armutsgebieten. Im vergangenen Jahr spendeten sie 112'899 Franken an die CBM Christoffel Blindenmission, was 2258 Operationen am Grauen Star entspricht.

Mehr als jeder dritte Blinde hat Grauen Star

Von den weltweit rund 36 Millionen blinden Menschen leben circa 90 Prozent in Armutsgebieten. Von ihnen ist mehr als jeder Dritte am heilbaren Grauen Star erblindet. Beim Grauen Star trübt sich die Augenlinse langsam ein, bis die betroffene Person nur noch Hell und Dunkel unterscheiden kann. Diese trübe Linse zu entfernen und durch eine künstliche zu ersetzen, kostet vor Ort umgerechnet 50 Franken. Für in Armut lebende Familien sind die Kosten für den rund 15-minütigen Routineeingriff dennoch viel zu hoch.

Durch Spenden ermöglichte die weltweite CBM letztes Jahr 585'000 Augenoperationen, davon 413'000 am Grauen Star. Die erste durch die CBM geförderte Operation am Grauen Star fand 1966 statt. Seither haben die Spender der CBM über 13,7 Millionen weitere Eingriffe ermöglicht. Und so den Menschen, die an vermeidbarer Blindheit leiden, die Sehkraft zurückgebracht.

