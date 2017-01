Walliser Hotels als Drehscheibe für Online-Betrüger

Raffiniert. Online-Betrüger liessen sich unter falschem Namen Pakete an Adressen von Hotels in Leukerbad liefern, wo sie zuvor ein Zimmer reserviert hatten (Symbolbild). Foto: Keystone

Zwei junge Männer aus Genua haben 2016 in Hotels in Leukerbad unter fiktiven Namen Zimmer gebucht. Dorthin liessen sie sich Elektronik-Geräte liefern, um sich dann ohne Bezahlung aus dem Staub zu machen.

Die beiden Gauner im Alter von 28 und 19 Jahren, ein Angestellter und ein Student, reservierten im Mai 2016 unter fiktiven Namen über die Buchungsplattform booking.com ein Zimmer in einem Hotel in Leukerbad. Gleichentags erhielt das Hotel eine E-Mail des vermeintlichen Gastes. Darin bat er den Hotelier, eine Paketpostsendung, welche auf seinen Namen adressiert an die Hoteladresse zugestellt würde, in Empfang zu nehmen. Der Hotelier prüfte die bei booking.com zwecks Zimmerreservation hinterlegte Kreditkartennummer. Weil die Karte als eingezogen erschien, stornierte er die Buchung.

Versuch in drei Hotels

Wenige Tage später ist dem Hotel die angekündigte Paketpostsendung zugestellt worden. Ein Absender war nicht ersichtlich, lediglich dass sie in Bern mittels vorgedrucktem Barcode verschickt wurde. Der Hotelier wurde misstrauisch und informierte die Walliser Kantonspolizei über die Angelegenheit. Diese riet ihm, das Paket an niemanden auszuhändigen oder weiterzusenden, bevor der fragliche Gast nicht im Hotel vorstellig werde.

Im gleichen Zeitraum sind zwei weiteren Hotels unter gleichen Umständen Pakete zugestellt worden. Auch dort haben die beiden Italiener Zimmer reserviert und die Hoteladressen als Lieferadresse der Zusendungen angegeben.

Smartphones, Computertablets und Notebooks

Die Polizei nahm auf Hinweis hin mit den betroffenen Gasthäusern Verbindung auf und holte insgesamt fünf Pakete ab. Ihre Ermittlungen führten zu einem grossen Schweizer Online-Shop für Elektronikartikel. Dort erklärte man, dass es sich beim Inhalt der Zusendungen um Smartphones, Computertablets und Notebooks handle. Diese wurden auf Rechnung bestellt. Das sei machbar, sofern die Lieferadresse und Rechnungsadresse indentisch seien.

Ende Mai reisten die beiden Männer aus Genua mit dem Auto nach Leukerbad. Einer der beiden wollte die Pakete in den Hotels in Empfang nehmen. Empfangen aber wurden sie dort von der Polizei. Bei der Vernehmung gab der Student an, er sei lediglich als Fahrer engagiert worden und habe dafür 300 Euro kassiert. Er wollte den Grund der Fahrt nach Leukerbad nicht gewusst haben, was ihm die Strafbehörden allerdings nicht abnahmen. Falls die Pakete ausgehändigt worden wären, sei davon auszugehen, dass die Ware nicht bezahlt worden wäre und der Online-Shop das Nachsehen gehabt hätte .

Bedingte Geldstrafe

Die beiden Männer wurden von der Staatsanwaltschaft Oberwallis von Kurzem des versuchten Betrugs schuldig gesprochen. Sie wurden mit einer auf zwei Jahre bedingten Geldstrafe von je 40 Tagessätzen zu 30 Franken bestraft. Zudem müssen sie Bussen von 300 Franken zahlen sowie die Verfahrenskosten von 700 Franken übernehmen. Die Bussen der Italiener wurden über die hinterlegte Kaution eingezogen. Die beiden Männer haben das Urteil akzeptiert.

Die Maschen der Betrüger

Der Onlinehandel boomt. 2015 machten die Schweizer Versandhändler 7,5 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. Doch der Erfolg hat seine Schattenseiten und lockt Betrüger an, meldete blick.ch im November 2016. Mit Verweis auf eine Studie des Wirtschaftsinformationsdiensts Crif wurden 95 Prozent der 43 befragten Schweizer Online-Shops bereits einmal Opfer von Betrügern. Zwei Drittel der Befragten geben an, dass der Online-Betrug in den letzten Jahren angestiegen ist.

Die Maschen der Betrüger sind dreist: Einige kaufen mit gefälschten Angaben ein, andere nehmen eine fremde Identität an oder geben eine geklaute Kreditkarte an. Bei Gaunern ebenfalls hoch im Kurs: Sie streiten ab, die Ware erhalten zu haben. Solche Betrugsfälle sind nicht nur ärgerlich. Sie drücken auch auf den Gewinn der Händler. Konkret: Jeder dritte Onlineshop hat in den letzten zwölf Monaten deswegen über 10'000 Franken verloren. 7,3 Prozent mussten über 50'000 Franken abschreiben.

