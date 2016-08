Skitalente zu Besuch im Altersheim

Mit kreativen Gegenleistungen hat das Skiteam Oberwallis mittels Crowdfunding erfolgreich Geld für sein Sommertraining gesammelt. Im Gegenzug machten die jungen Sportler nun anderen Menschen eine Freude. So durften sich auch die Bewohner des Altersheims Englischgruss über einen Besuch freuen.

Neue Trikots, ein Vereinsbus oder ein Trainingslager – wer Sport macht, muss meist tief in die Tasche greifen. Vor dieser Herausforderung stand auch das Skiteam Oberwallis. Crowdfunding hiess deshalb das Zaubwort. Insgesamt 13’230 Franken haben die Skitalente auf ibelieveinyou.ch, der ersten Crowdfunding-Plattform im Schweizer Sport, von 106 privaten Unterstützern gesammelt.

Wie es beim Crowfunding üblich ist, dürfen sich die Unterstützer nun über persönliche Gegenleistungen freuen: Je nach Höhe des Beitrages beispielsweise durch eine Videobotschaft aus dem Trainingslager, ein Ski Valais Mutschli, ein gemeinsames Training oder gar signierte Gegenstände von Walliser Weltcupfahrern. Mit dem erhaltenen Geld finanzierten sich die Sportler einen Teil ihres Sommertrainingscamps. Als Gotti unterstützte Fränzi Aufdenblatten das Projekt.

Eine ganz spezielle Dankeschön-Aktion fand zudem Ende August statt: Weil sie selbst derart viel Unterstützung erfahren hatten, wollten die Walliser Ski-Kids auch anderen eine Freude machen. So besuchten sie das Altersheim Englischgruss in Brig-Glis, brachten den Bewohnern Kuchen vorbei und spielten gemeinsam mit ihnen Lotto. Ein Engagement, das von Helsana, Hauptpartnerin von «I believe in you», mit weiteren 1000 Franken für das Sommercamp belohnt wurde.

31. August 2016, 18:52

