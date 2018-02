Walliser Veteranen: Rückblick und Planung

Schiesssport | Zahlreiches Erscheinen an der GV

Präsident Pierre Geiger, unterstützt von Walter Hasler und Antoine Dillier: Zweisprachige GV in 98 Minuten. Foto: zvg

82 Schützenveteranen und eine Veteranin trafen sich am vergangenen Samstag im Zivilschutzzentrum Grône zur GV 2017. Die ordentlichen Traktanden wurden trotz Zweisprachigkeit, welche bei den VS-Veteranen geschickt gepflegt wird, speditiv abgehakt.

9 Schützen konnten mit Erreichen des 80. Lebensjahres die „Beförderung“ zum Ehrenveteranen in Empfang nehmen. Aus dem Oberwallis: Klaus Burgener aus Ried-Brig; Leopold Ittig (Glis); Franz Ritler, Wiler; Gérard Voisard (Glis) und Rudolf Ritz (Bitsch). Bei den KK-Schützen wurde diese Ehre 5 Schützen mit 75 Jahren zuteil, darunter Médard Juon (Stalden) und Johann Luggen (Glis).

Abgottspon und Kronig neu im Vorstand

Die Suche nach zwei zusätzlichen Vorstandsmitgliedern gestaltete sich überraschend positiv. Beat Abgottspon (Staldenried) und Louis Kronig (Brig) erklärten sich schon im Vorfeld der GV bereit, in Zukunft am Vorstandstisch Platz zu nehmen und die Geschicke der Walliser Schützenveteranen mit zu leiten. Erneut vergebliche Suche hingegen nach einem Fahnenträger, der den 500 Mitglieder umfassenden Verband vor allem bei Beerdigungen vertreten soll. So wird die Fahne wie bis anhin von einem Vereinskollegen des Verstorbenen zum letzten Gruss getragen.

Auflageschiessen boomt

Fredy Abgottspon, Pionier und Ressortleiter des Auflageschiessens, stellte den Veteranen die neue Disziplin vor, welche bei vielen Schützen ab 55 Jahren einen neuen Motivationsschub auslösen soll und schon zu einem mittleren Boom mit erstaunlich hohen Resultaten geführt hat, auch im Wallis.

Der Vorstand beschloss übrigens eine Erhöhung des Preisgeldes für die Jahresschiessen in der Absicht, dass mehr Veteranen mitmachen werden. Die Jahresrechnung schloss mit einem kleinen Gewinn von 379 Franken ab.

Bei einem langen Apéro und einem fand die GV der Veteranen einen gewohnt gemütlichen Ausklang. Und beim Abschied hörte man am meisten folgende 2 Sätze: „Bleib gesund und … bonne saison!“ Das verstand nun wirklich jeder Veteran, mit und ohne Hörgerät!

pd/noa

13. Februar 2018, 11:23

