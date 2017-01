Walliser Wappen an Londoner Fashion-Week

Der irische Designer Jonathan Anderson wurde im Jahr 2008 mit seiner ersten Kollektion in der Fashion-Szene bekannt. Auf seinen neuesten Entwürfen setzt er nun das Walliser Wappen in Szene.

J.W. Anderson polarisiert gerne und liebt es, in der sonst schon ausgefallenen Modewelt noch mehr aufzufallen. Letzteres tat er mit einer Kollektion, in denen das Fallus-Symbol im Zentrum stand. Anderson hat Herrenmode studiert und nahm seinen Karrieren-Anfang mit einer Männer-Linie im Jahr 2008. Zwei Jahre später entwarf er die erste Kreation für Frauen.

Doch seine jüngsten Werke sind nun geschlechterneutral. Andersons Ziel ist es, die Modewelt der Männer und Frauen einander näherzubringen. So tragen seine männlichen Models auch mal knalliges Pink und die weiblichen eher weite, untaillierte Stücke. Seit seinen Anfängen hat sich vieles getan. So gewann er diverse Auszeichnungen und fertigte auch eine limitierte Kollektion für das britische Modehaus «Topshop» an. Für die Label «Sunspel» und «Loewe» arbeitet der Ire als Kreativdirektor.

Schweizer Wappen an Fashion-Week

Seine neuste Kollektion stellt er nun an der diesjährigen Londoner Fashion-Week anfangs Februar vor. Diese dürfte vor allem in Zürich, dem Kanton Uri und im Wallis für grosse Freude sorgen. Seine extravaganten Kreationen für den Herbst/Winter 2017 tragen die Wappen der genannten Kantone. Seine Mode wird von Stars wie den Sängerinnen Rihanna und Rita Ora oder dem It-Girl Pixi Geldof getragen. So könnte also das Walliser Wappen bald einmal auf diesem Weg für internationales Aufsehen sorgen.

26. Januar 2017, 20:30

