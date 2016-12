Wanderer verunfallt im Gebiet Hermetje

Ein Wanderer ist am Montag im Gebiet Hermetje bei Zermatt tödlich verunfallt. Er stürzte auf einem gesperrten Wanderweg.

Drittpersonen meldeten der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis, dass sie neben der Skipiste zwischen Furgg und Furi eine männliche leblose Person gefunden haben, berichtet die Kantonspolizei Wallis in einem Communiqué.

Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte der Mann alleine in Richtung Schwarzsee zu laufen. Auf dem teils durch Schneeverwehungen bedeckten «Säumerweg» verlor der Mann aus ungeklärten Gründen den Halt. Er stürzte etwa 150 Meter in steiles und felsiges Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Bergwanderweg war gesperrt.

Mit einem Helikopter der Air Zermatt wurde der verunglückte Mann ins Tal geflogen. Nach der formellen Identifikation handelt es sich beim Opfer um einen 52-jährigen amerikanischen Staatsangehörigen.

28. Dezember 2016, 10:04

