Wanderer im Val d'Anniviers tödlich verunglückt

Am Sonntag am frühen Abend ereignete sich am Becs de Bosson im Val d'Anniviers ein Wanderunfall. Ein 50-jähriger Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Waadt verlor dabei sein Leben. Eine Person verlor dabei ihr Leben.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, befand sich der Familienvater in Begleitung seiner Gattin und seines Sohnes auf einer Wanderung von der Crêt -du-Midi zum Col du Louché. Vom Col du Louché beabsichtigte der Wanderer den Becs de Bosson zu besteigen. Da die Ehefrau und der Sohn den Aufstieg als zu beschwerlich einschätzten, entschlossen die beiden, den Mann nicht zu begleiten. Sie trennten sich und wollten sich an einem vereinbarten Ort treffen.

Als der 50-Jährige nicht am vereinbarten Ort eintraf und die Nachsuche der Ehefrau ergebnislos blieb, begab sich die Frau zur Cabane des Becs de Bosson und alarmierte die Rettungskräfte.

Beim Suchflug mit einem Helikopter der Air-Glaciers wurde der Vermisste in einem Couloir an der Nordostflanke am Becs de Bosson entdeckt. Die Rettungskräfte des Maison du sauvetage FXB konnten nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

12. September 2016, 10:38

