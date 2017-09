Kampf um Mister- und Miss-Titel

Schafzucht | Hohe Leistungsdichte beim 12. Interkantonalen WAS-Ausstellungsmarkt in Gampel

Impressionen des 12. Interkantonalen in Gampel. Foto: Walliser Bote

Jeden Oktober kämpfen die Schafzüchter in Gampel um die Titel «Mister Gampel» und «Miss Gampel» sowie jenen der «Jungmiss Gampel».

Etwa 350 Tiere brachten die WAS(Weisses Alpenschaf)-Züchter an den diesjährigen Interkantonalen Ausstellungsmarkt in Gampel. Chefexperte Felix Oesch attestierte den Tieren ein ausserordentlich hohes Zuchtniveau. Das Niveau im Wallis hätte in den letzten Jahren gar noch angezogen, hält der Berner fest.

«Die Teilnehmer hier sind allesamt leidenschaftliche Züchter und betreiben einen gewaltigen Zeitaufwand», sagt Verbands- und OK-Präsident Fabian Schwery. Ob dafür in diesem Jahr der ganz grosse Titel herausspringt, zeigt sich zu Beginn des heutigen Nachmittags.

Die Resultate der diesjährigen Ausstellung sowie ein Interview mit dem erst 12-jährigen Roman Imhof aus Ernen, seines Zeichens jüngstes WAS-Mitglied, im Walliser Bote vom 2. Oktober.

30. September 2017, 13:50

