Wechsel im Verwaltungsrat der Trinkwasserkraftwerke Niedergesteln AG

Die Generalversammlung der TWKW Trinkwasserkraftwerke Niedergesteln AG (TWKW) hat am 02. Juni 2017 im Rittersaal des Pfarreizentrums in Niedergesteln statt gefunden. Im Verwaltungsrat gab es Wechsel und ein neuer VR-Präsident wurde gewählt.

Isidor Burkhardt und Pascal Dini wurden an der Generalversammlung neu in den Verwaltungsrat gewählt. Sie folgen auf Josef Pfammatter und Michael Lochmatter-Bringhen, die sich nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stellten. Zum neuen VR-Präsidenten wurde Fridolin Imboden, Gemeindepräsident, gewählt, Vizepräsident ist wie bisher Michel Schwery, Delegierter der EnAlpin AG.

An der Gesellschaft sind die Einwohnergemeinde Niedergesteln mit 51 Prozent, die Burgergemeinde mit 9 Prozent und die EnAlpin AG mit 40 Prozent beteiligt. Die TWKW produziert Strom aus Wasserkraft in Kombination mit der Trinkwasserversorgung sowie aus Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrlokals, des Reservoirs und des Schulhauses Niedergesteln.

Im Geschäftsjahr 2016 betrug die Stromproduktion in den Kraftwerken Niedergesteln und Tatz sowie den Solaranlagen insgesamt 5'329 MWh, was 598 MWh über dem Vorjahr liegt. Im Kraftwerk Niedergesteln wurden netto 3'320 MWh (Vorjahr 2'945 MWh) elektrische Energie produziert. Im Kraftwerk Tatz betrug die Nettoproduktion 1'894 MWh (Vorjahr 1'690 MWh). Die Solaranlagen auf dem Feuerwehrlokal, Reservoir und Schulhaus erzeugten total 114 MWh (Vorjahr 95 MWh). Die TWKW bezahlte im Berichtsjahr 9'600 Franken als Kapital- und Grundstücksteuern sowie 27'000 Franken als Ertragssteuern an Gemeinde, Kanton und Bund.

