Wechsel im Verwaltungsrat

Energie | GV der KW Jungbach AG in St. Niklaus

Die Kraftwerke Jungbach AG hielt am Donnerstag in St. Niklaus ihre GV ab. Trockenheit und geringe Niederschläge sowie technische Probleme haben im vergangenen Jahr zu einer unterdurchschnittlichen Stromproduktion geführt. Paul Biffiger wurde neu an die Spitze des Verwaltungsrats gewählt.

In der Berichtsperiode produzierte das Kraftwerk Jungbach brutto 11'436 MWh elektrische Energie, was 8.4 Prozent unter dem Vorjahr liegt. Die produzierte Energie profitiere von der kostendeckenden Einspeisevergütung KEV und werde von der Swissgrid zu einem verfügten Entschädigungsansatz übernommen, heisst es in einer Mitteilung.

Die KW Jungbach AG bezahlte im Berichtsjahr fast 285 000 Franken als Wasserzins und Steuern an Bund, Kanton und Gemeinden. Das Jahresergebnis wird mit 209 760 Franken ausgewiesen.

Neu an die Spitze des Verwaltungsrats wurde der bisherige Verwaltungsrat Paul Biffiger, Gemeindepräsident von St. Niklaus, gewählt. Markus Sarbach und Josef Truffer wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Sie folgen auf Gaby Fux-Brantschen und Werner Andenmatten. Auch die bisherigen Verwaltungsräte Michel Schwery (Vizepräsident wie bisher) und Beat Abgottspon wurden in ihren Ämtern bestätigt.

An der Gesellschaft sind die Einwohnergemeinde St. Niklaus mit 51 Prozent und die Aletsch AG mit 49 Prozent beteiligt. Das Kraftwerk Jungbach fasst das Wasser des Jungbachs und turbiniert es in einer unterirdischen Zentrale oberhalb von St. Niklaus. Das turbinierte Wasser wird nach Rückgabe in den Jungbach wie bisher in die Anlagen des Kraftwerks Ackersand 2 der Aletsch AG eingeleitet.

pd / pan

27. April 2017, 17:17

Artikel teilen