Wechsel im Vorstand von «Oberwallis hilft Oberwallis»

Der Verein «Oberwallis hilft Oberwallis» hat seinen Vorstand neu konstituiert: Die Präsidentin der ersten Stunde, Helena Mooser Theler, und mit ihr drei langjährige Vorstandsmitglieder Nadja Schmid, Amedé Steiner und Nicole Bayard-Carron treten zurück. Neu wird Dr. Stéphane Mischler als Präsident die Führung übernehmen.

Die Organisation «Oberwallis hilft Oberwallis» besteht seit dem Jahr 1993, dem Jahr der Unwetterkatastrophe in Brig. Aus einer damals spontanen Sammelaktion für unwettergeschädigte Private entstand ein Verein, der dank den grosszügigen Spenden der Oberwalliser immer wieder zur Finanzierung der Restkosten eingesetzt wurde. In all den Jahren wurden 5,6 Millionen Franken gesammelt und über 4,3 Millionen Franken verteilt.

Vier langjährige Vereinsmitglieder haben an der ordentlichen Generalversammlung vom vergangenen Donnerstag, 8. März, ihre Demission eingereicht. Die abtretende Präsidentin Helena Mooser Theler würdigte die Arbeit der abtretenden Vereins- und Vorstandsmitglieder Nadja Schmid, Dr. Nicole Carron-Bayard und Amedé Steiner. Der neue Präsident Dr. Stéphane Mischler seinerseits würdigte die Arbeit der Initiantin der Organisation und scheidenden Präsidentin Helena Mooser Theler.

Neu übernimmt René Imoberdorf, ehemaliger Gemeindepräsident und Ständerat aus Visp, das Vizepräsidium und Felicitas Lengacher-Kuonen, Visp, die Aufgabe der Aktuarin. Thomas Clausen, Ried-Brig, behält die Finanzen wie bisher. Neu wird Manuela Gsponer-Gsponer, Brig-Glis, die Verantwortung für die Information übernehmen und Dr. jur. Hans-Peter Jäger aus Visp wechselt als Sachbearbeiter in den Vorstand. Als neue Vereinsmitglieder wurden Manfred Holzer, ehemaliger Präsident von Naters, Norbert Agten, ehemaliger Verantwortlicher für das Meliorationsamt und Matthias Eggel, ehemaliger Stadtrat aus Brig-Glis, gewählt.

pd/map

11. März 2018, 10:24

Artikel teilen