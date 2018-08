Zehner und Tonezzer neu in der Schulleitung

In der Leitungsebene der Schulen Brig Süd sind zwei personelle Veränderungen zu vermelden. Bereits seit Jahresbeginn hat Arnold Zehner die Nachfolge von Giovanni Gallo als Präsident der Regionalen Schulkommission angetreten. Auf Schuljahresbeginn übernimmt Carmen Tonezzer die Schulleitung der Primarschulen Brig.

Der in Ried-Brig lebende Giovanni Gallo hat auf Beginn des Kalenderjahres 2018 aus beruflichen Gründen das Amt des Präsidenten der Regionalen Schulkommission abgegeben. Gallo hat in den letzten Jahren als Mitglied der Steuergruppe und als Präsident der Schulkommission den Prozess des Zusammenschluss der Schulen von Brig-Glis, Ried-Brig, Simplon Dorf und Termen zu den «Schulen Brig Süd» eng begleitet und mitgestaltet.

Die Gemeinden haben auf Jahresbeginn den in Glis wohnhaften Arnold Zehner zu seinem Nachfolger ernannt. Zehner ist bereits seit einigen Jahren Mitglied der Schulkommission und als Vater von schulpflichtigen Kindern kennt er die Schulen Brig Süd bestens. Er ist bestrebt, die Struktur der Schulen Brig Süd als Präsident der Regionalen Schulkommission weiterhin zu stärken und deren Interessen zu vertreten.

Auf Beginn des Schuljahres 2018/19 tritt zudem Carmen Tonezzer die Nachfolge von Evelyne Grünwald als Schulleiterin der Primarschule Brig an. Evelyne Grünwald hat neben ihrer Aufgabe als Schulische Heilpädagogin seit 2010 die Primarschule Brig im Direktionsrat der Schulen Brig Süd vertreten. Sie wird neu Schulleiterin bei Mitmänsch (insieme) Oberwallis.

Ihre Nachfolgerin Carmen Tonezzer übernimmt neu die Aufgabe als Schulleiterin der Primarschulen Brig. Tonezzer hat ihre Ausbildung zur Primarlehrerin im Jahre 2010 abgeschlossen; hat anschliessend drei Jahre in Etziken und ein Jahr in Agarn gearbeitet. Seit 2013 unterrichtet sie in der Primarschule Brig. Sie hat in der Fachgruppe Sport zur Einführung des Lehrplans 21 mitgearbeitet. Tonezzer ist verheiratet und wohnt in Naters. In ihrer Freizeit hat sie sich dem Turnen verschrieben. Sie ist Expertin J&S-Kindersport und Aktivmitglied im Turnverein Naters. Neben ihrer Tätigkeit als Schulleiterin wird sie weiterhin in einem Teilpensum an der Primarschule Brig unterrichten.

06. August 2018, 11:31

