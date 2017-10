Wechselhafte Woche

Das Wetter bleibt wegen einer markanten Kaltfront am Dienstag unbeständig und weniger warm. Ab Wochenmitte bessert die Lage mit einem Hochdruckeinfluss aus dem Westen.

Am Montagnachmittag bildet sich eine ausgedehnte Bewölkung und lokal kann Regen möglich sein. Am Abend bleibe es trocken und es kommt zu Aufhellungen. Die Temperatur am Nachmittag bewegen sich um die 18 Grad. Die Nullgradgrenze liegt bei 3400 Metern. In den Bergen schwacher bis mässiger Nordwestwind.

Auch der Dienstag bleibt bewölkt mit vereinzeltem Regen. Die Temperaturen sacken etwas weiter ab durch die bestehende Kaltfront. Ab Mittwoch sollte ein Hochdruckeinfluss für einen leichten Temperaturanstieg sorgen und auch die Sonne wieder zum Vorschein bringen.

02. Oktober 2017, 11:45

