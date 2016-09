Wechselhaftes Wochenende

Am Samstag gibt es etwas Sonne und auch immer wieder Regen im Wallis. Das wechselhafte Wetter hält in den kommenden Tagen an.

Ein Tief über Mitteleuropa bestimmt das Wetter im Wallis und bringt übers Wochenende recht kühle Meeresluft aus Nordwesten zu den Alpen. Der Samstag wird deshalb wechselhaft mit etwas Sonne im Tal und am Vormittag und später Regen aus Norden, vor allem zwischen Leukerbad und Ulrichen.

Mit Nordwind wird es tagsüber nicht wärmer als 9 Grad in Saas Fee bis 18 Grad im Rhonetal. Die Nullgradgrenze liegt auf 2700 bis 2800 Metern über Meer. Im Rhonetal weht zudem etwas Südwestwind, auf den Bergen ein leichter bis mässiger Nordwest- bis Nordwind.

Der Sonntag bringt dann mehr Wolken und häufiger Regen, ab 2500 Meter auch Flocken, mit sich. Nächste Woche soll es wieder freundlicher, aufgrund des Nordwinds aber nur langsam wärmer werden. Zum Wochenbeginn ist mit Temperaturen von 20 bis 21 Grad im Talgrund zu rechnen.

pmo

17. September 2016, 10:30

Artikel teilen