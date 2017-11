Der imposante Weihnachtsbaum steht

Am Montagvormittag wurde auf dem Briger Stadtplatz der traditionelle Weihnachtsbaum installiert. Die diesjährige Rottanne stammt aus der Riedbachstrasse.

Es ist, als stünde die Tanne seit jeher zur Weihnachtszeit auf dem Stadtplatz. Doch tatsächlich hat die Stadtgemeinde Brig-Glis erstmals nach der Unwetterkatastrophe 1993 im Herzen der Stockalperstadt einen Tannenbaum aufgestellt. Seither ist der Baum dort während dieser rund anderthalb Monate aber nicht mehr wegzudenken. Ganz im Gegensatz zur plump und aufdringlich daherkommenden Weihnachtsdekoration in so manchem grossen Detailhandelshaus, vereinnahmt die in diesem Jahr stolze 16 Meter hohe Rottanne den Stadtplatz nicht nur mit ihrem Schattenwurf, sonder sorgt dort Jahr für Jahr für diese bedächtige Atmosphäre, inmitten der von vorweihnachtlicher Hektik geprägten Zeit.

2,5 Tonnen schwer

Gestern Vormittag war es wieder so weit. Die diesjährige Tanne stammt vom Vorplatz eines Wohnhauses in der Riedbachstrasse, erzählt Stadtgärtner René Werlen. Er wählte den Weihnachtsbaum gemeinsam mit Martin Eyer vom Forstrevier der Burgerschaft Brig-Glis aus. Die Bürger können sich das Jahr über melden, falls sie denken, sie hätten einen passenden Baum im Garten. Bäume, die sowieso gefällt werden sollen, erhalten so einen letzten grossen Auftritt. Und für die Eigentümer bietet sich so eine günstige Entsorgungsmöglichkeit.

«In Jahren, in denen keine passende Tanne verfügbar ist, stellt jeweils die Burgerschaft einen aus dem Wald zur Verfügung», so Werlen. Das war heuer nicht nötig: Ein Forstmitarbeiter fällte die von einem Kran der Clausen Kran AG gesicherten Rottanne in der Riedbachstrasse. Anschliessend wurde der 2,5 Tonnen schwere Baum mit dem Kran auf den Stadtplatz transportiert, wo er in der dafür vorgesehenen Bodenverankerung plaziert und mit drei Kabeln verankert wurde.

Morgen Vormittag werden dann noch Beleuchtung und Schmuck angebracht.

20. November 2017, 16:12

