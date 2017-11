Adventsmarkt in Fiesch punktet mit wunderschöner Dekoration

Mehr als 70 verschiedene Stände laden am Gommer Adventsmarkt in Fiesch zum Verweilen ein. Unter den Standbetreibern sind auch viele einheimische Vereine vertreten. Die Musikgesellschaft betreibt einen Suppenstand, beim Skiclub gibts Älplermagronen, der Töffclub schenkt in einer Bar aus und der Tennisclub lockt mit Grilladenduft. Aber auch die Fasnachtsgesellschaft Gudea und der Mütterverein sind mit Ständen vor Ort.

Neben den gut durchmischten Ständen punktet der Gommer Adventsmarkt in Fiesch aber vor allem mit seiner Atmosphäre. Dazu tragen die mit süsslichem Glühwein- und warmem Karamellduft durchzogene Luft und besonders die aufwendige Dekoration einen grossen Teil bei. Die Dekoration ist nur dank Fronarbeit möglich, wie die für das Kulturresort verantwortliche Fiescher Gemeinderätin Nicole Wellig-Escher erzählt: "Ohne die ganzen Pensionäre, die sich während Tagen um die ganze Dekoration kümmern, wäre der Adventsmarkt nicht realisierbar."

Bereits seit über zwei Jahrzehnten bereichert der Adventsmarkt das Fiescher Dorfleben: "Dies ist einer der wichtigsten Anlässe für Fiesch", sagt Gemeinderat und Mitglied der Kulturkomission Thomas Wellig.

Der Markt hat auch noch am Sonntag geöffnet. Morgen stehen unter anderem noch der Auftritt des Gommer Chors und jener der Zermatter Band Wintershome auf dem Programm. Zudem können Interessierte am Sonntag mit einer Kutsche durch den Ort fahren oder einer Märchenstunde lauschen.

mas

25. November 2017, 19:54

