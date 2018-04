Weinfrühling lockt 2000 Besucher an

Unter strahlender Sonne bot sich den über 2000 Besuchern des Weinfrühlings am Samstag in Salgesch ein sportliches Spektakel, kulinarische Höhepunkte und Weingenuss.

Der Weinfrühling Salgesch 2018 war derart erfolgreich, dass sich die Organisatoren bereits auf die nächste Ausgabe freuen. «Mit über 2000 Besuchern haben wir einen neuen Besucherrekord erreicht!», freut sich Jens Grichting, Geschäftsführer des Vereins Weindorf «Es freut uns, wenn wir all die guten Weine aus Salgesch einem weiten Kreis vorstellen dürfen.» Der beste Beweis dafür sei die steigende Anzahl an Gästen aus der Deutschschweiz und der Romandie.

Wildes Barrique-Rennen

Nicht weniger als 30 Teams starteten morgens um 10:00 Uhr zum waghalsigen Barrique-Rennen. Ambitionierte Zweier-Teams kämpften in Sportausrüstung oder Verkleidung um eine Teilnahme in der Endausscheidung. Das Team Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen hat das Barrique-Rennen in Salgesch für sich entschieden. Mit einer Zeit von 45 Sekunden stellten sie in der Qualifikations-Runde einen neuen Rekord auf und verwiesen das Schnäbi-Zägge aus dem Berner Oberland in der KO-Runde auf den 2. Platz

pd / zen

21. April 2018, 14:34

