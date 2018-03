A9 | Tunnel Eyholz öffnet am 13. April

Das Ostportal des Tunnels Eyholz. In der südlichen Tunnelröhre (links) wurde fleissig geradelt, spaziert und diniert, während die Nordröhre für den Shuttleservice zwischen Brig und Visp reserviert war. Foto: Walliser Bote

Einmal etwas anderes: Volksfeststimmung in der Südröhre des Tunnels Eyholz. Foto: Walliser Bote

Seit Samstag ist die Autobahn im Oberwallis um 4,23 Kilometer länger. Oder jedenfalls fast: offiziell dem Verkehr übergeben wird der Tunnel Eyholz zwischen Gamsen Grosshüs und Visp Staldbach in rund einem Monat, am 13. April. Am Tag des offenen Tunnels hatte die Bevölkerung Gelegenheit, das 670 Millionen Franken teure Bauwerk zu erkunden.

Zu Fuss werden wohl nur wenige der rund 6500 Besucher den gesamten Tunnel durchlaufen haben. Stattdessen waren viele Leute auf dem Fahrrad, mit Rollerskates oder einem Trottinett unterwegs. Allzu streng war das wohl nicht: zahlreiche Imbiss-, Animations- und Informationsstände luden zu einem kleinen Päuschen ein.

Der Tunnel Eyholz sei "weit mehr als ein Loch", erklärte der zuständige Staatsrat Jacques Melly in seiner Ansprache. Stattdessen garantiere das hochmoderne Bauwerk dem Kanton Wallis zeitgemässe Mobilität. Die zwei Röhren trügen ihren Teil dazu bei, dass der obere Kantonsteil ein attraktiver und vielfältiger Lebensraum bleibe.

Grund zur Freude hatte auch der Visper Gemeindepräsident Niklaus Furger. Nach der Eröffnung am 13. April werde der Verkehr in Visp um etwa zehn Prozent abnehmen. Und: sobald auch der Tunnel Visp in Betrieb genommen werde, werde diese Zahl nochmals deutlich steigen.

pac

17. März 2018, 15:15

