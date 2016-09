«Wolf nutzte offene Stelle im Zaun»

Schafe im Beuteschema. Vermutlich steckt der Wolfsrüde M59, hier in einem Fotofallenbild vom Juni festgehalten, hinter dem Angriff in Unterbäch. Foto: zvg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es in Eischoll erneut Schafrisse gegeben. Bei einer getöteten Ziege oberhalb Agarn kann nicht eindeutig auf einen Wolf als Angreifer ausgegangen werden.

Peter Scheibler, Chef der Walliser Dienststelle für Wildtiere, bestätigt gegenüber 1815.ch eine Meldung der Gruppe «Lebensraum Wallis ohne Grossraubtiere» die Risse. Das Rissmuster der getöteten Schafe in Eischoll deute auf einen Wolf hin. «Nicht eindeutig ist der Nachweis bei einer getöteten Ziege im Asp oberhalb Agarn. Hier muss eine DNA-Analyse Klarheit schaffen.»

Was den Herdenschutz anbelangt, weidete die Ziege in einem elektrifizierten Hag. «Dieser entsprach dem Leitfaden zum Herdenschutz des Kantons», erklärt André Summermatter, kantonaler Herdenschutzbeauftragter, auf Anfrage von 1815.ch.

Das war bei der Herbstweide in Eischoll nicht ganz der Fall. «Der Knotengitterzaun mit war zwar mit einer stromführenden Litze oben am Zaun elektrifiziert. Ein kleines Stück der Weide gegen einen Bach hin war aber lediglich mit der Litze gezäunt, nicht aber mit dem Knotengitterzaun. Dort verlassen die Schafe die Weide zwar nicht, dafür kann ein Wolf hier Zugang zu den Schafen finden», so Summermatter. «Das zeigt, wie wichtig es ist, dass die ganze Weide eingezäunt ist. Ein Wolf hat tagelang Zeit, eine Lücke im Zaun zu finden, um ohne Stromschlag an seine Beute zu gelangen.»

Selber Fehler in Unterbäch

Dieselbe Unachtsamkeit von Schäfern machte sich der Wolf bereits bei einem Angriff vom 23. August auf eine Schafherde in Unterbäch zunutze. Dort riss er acht Schafe in einer Weide, welche die Schäfer mit Elektrozäunen, die ihnen von der Herdenschutz Gmbh nach Rissen Anfang Sommer zur Verfügung gestellt wurden. Während des gesamten Sommers hielten diese von den Schäfern korrekt gestellten Zäune den Wolf von einem Angriff ab.

Bei der Zäunung eines letzten Sektors Ende Sommer aber ist in einem Teil der Umzäunung ein Knotengitterzaun neben den Flexinets der Herdenschutz-GmbH mitgenutzt worden. Der Wolf nutzte offene Stellen in diesem Zaun, um an die Schafe zu gelangen. Die gerissenen Tiere konnten deshalb aufgrund dieser Unachtsamkeit nicht für einen allfälligen Wolfsabschuss gezählt werden.

zen

15. September 2016, 19:06

