Weitere Tropennacht zum Abschluss der Hitzewelle

Zum Abschluss der Hitzewelle der vergangenen Tage sank auch heute Nacht an einigen Orten die Temperatur nicht unter die 20-Grad-Marke.

Weil gestern Abend und in der Nacht Bewölkung aufgezogen ist, konnte sich die Luft in der Nacht nicht wirklich auskühlen. Deshalb wurde an diversen Stationen eine Tropennacht verzeichnet - bemerkenswerterweise im Gegensatz zu den letzten auch sehr warmen Nächten nicht in Hanglagen oder an erhöht gelegenen Orten sondern vor allem im Flachland.

Heute Montag bringt eine Kaltfront viele Wolken und im Flachland besonders am Vormittag ein paar Regengüsse, entlang der Berge und in den Alpen ist am Nachmittag mit gelegentlichen Schauern zu rechnen. Mit Höchstwerten um 22 bis 24 Grad ist es deutlich weniger warm. Morgen Dienstag folgt mit Bise im Flachland ein recht sonniger Tag, ab Mittwoch scheint unter Hochdruckeinfluss oft die Sonne, die Temperaturen erreichen sommerliche 26 bis 29 Grad bei einem nur geringen Schauerrisiko jeweils am Nachmittag und über den Bergen.

pd/map

29. August 2016, 07:42

