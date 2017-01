Visper holen weiteren Auswärtssieg im Aufstiegsrennen

Im Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende setzen sich die Visper deutlich gegen Yverdon durch und sichern sich damit 3 Punkte. Mit dem Sieg verbleiben die UHC Visper Lions im Aufstiegsrennen.

Von Beginn an setzten die Visper die Defensive der Waadtländer unter Druck. Nach 4 Spielminuten fand der Abschluss von Kalbermatten den Weg ins gegnerische Gehäuse. Die Visper Lions liessen nicht nach und bauten die Führung in der 11. Minute auf 2:0 aus.



Auch im zweiten Abschnitt änderte sich nichts am Spielgeschehen. Die Walliser hatten weiterhin deutlich mehr Spielanteile und konnten sich immer wieder durch die gegnerische Abwehr durchkombinieren. Mit einem Doppelschlag erhöhten sie auf 4:0. Kurz nach Spielhälfte traf erneut Kalbermatten zum 5:0.



Auch im Schlussdrittel konnten die Visper Grossfeldherren den spielerischen Aufwärtstrend dieser Saison fortsetzen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung schraubten sie das Skore bis Spielende auf 7:0 hoch. Bei den vereinzelten gegnerischen Abschlüssen konnten sich die Visper auf Torhüter Imboden verlassen.

Für die Visper Lions spielten:

Tor: Imboden Matthias (0 Tore, 0 Assist)

Feldspieler: Anthamatten Martin (0/0), Karlen Luca (0/1); Karlen Thomas (0/0), Zurbriggen Joris (0/0); Gruber Jonas (0/1), Gruber Raphael (1/0), Wasmer Damian (0/0); Kalbermatten Adrian (3/1), Grünwald David (1/1), Imthurn Marcel (0/0); Lowiner Jean-Marc (0/0), Imboden Marco (1/0), Zurbriggen Tobias (0/1); Eggel Kevin (1/0)

UHC Visper Lions – UC Yverdon 7:0 (2:0/3:0/2:0)

Torfolge:

06. 1:0 Kalbermatten

11. 2:0 Grünwald (Kalbermatten)

25. 3:0 Kalbermatten (Grünwald)

26. 4:0 Eggel (In-Albon)

31. 5:0 Kalbermatten (Karlen L.)

52. 6:0 Imboden (Zurbriggen T.)

57. 7:0 Gruber R. (Gruber J.))

pd / pan

31. Januar 2017, 09:34

