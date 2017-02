Es bleibt vorerst sonnig

Übers Wochenende bringt Hoch GERI wieder mildere Luftmassen in den Alpenraum. Bis Montagabend bleibt es deshalb trocken und recht sonnig.

Der Sonntagvormittag ist trotz vieler Schleierwolken recht sonnig. Am Nachmittag folgen vermehrt mittelhohe Wolken mit durchschimmernder Sonne. Die Temperaturen erreichen in Sitten am Nachmittag milde 14 Grad. In Zermatt steigt das Quecksilber auf rund 8 Grad. Im Rhonetal weht zudem ein leichter Südwestwind, auf den Bergen ein mässiger Wind aus Westen.

Der Montag ist erneut geprägt von einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, gefolgt von einer Bewölkungszunahme am Abend. Die Temperaturen erreichen 16 Grad in Sitten, die Wetterlage im Rhonetal ist teilweise von Föhn geprägt. Am Dienstag wird es dann allerdings stark bewölkt und immer wieder nass. Ab 1000 bis 1500 Meter über Meer ist Schnee zu erwarten.

26. Februar 2017, 09:45

