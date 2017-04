Wellness fürs Schutzgebiet Pfynwald

Natur | Grösster Putztag in der Geschichte des Naturparks Pfyn-Finges

Anpacken. Die rund 80 freiwilligen Helfer setzten am Samstag mit ihrem Einsatz im Naturpark ein starkes Zeichen gegen Littering. Foto: zvg

80 Personen beteiligten sich am Samstag am Putztag im Naturpark Pfyn-Finges. Nach knapp vier Stunden Einsatz blickten diese auf drei überfüllte Mulden Abfall.

«Es ist kaum zu glauben, was die Leute alles im Pfynwald entsorgen», zeigte sich ein Teilnehmer empört. «Wenn man bedenkt, dass die Werkhöfe der Gemeinden für den Grossteil des Abfalls wie Glas, Eisen und PET etc. eine kostenlose Entsorgung anbieten, kann man das rücksichtslose Verhalten dieser Menschen einfach nicht nachvollziehen», führt Evelyne Oberhummer, Fachbereichsleiterinbeim Regionalen Naturpark Pfyn-Finges, in einer Mitteilung aus. «Der Putztag ist denn auch nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Die Littering-Thematik beschäftigt uns während des ganzen Jahres.»

Sensibilisierung im Vordergrund

«Der Kanton Wallis hat den Pfynwald bereits 1997 offiziell unter Schutz gestellt. Die Umsetzung dieses Schutzbeschlusses und die damit verbundene Aufsichtspflicht obliegt dem Regionalen Naturpark Pfyn-Finges. Die vereidigten Guides des Regionalen Naturparks Pfyn-Finges führen daher regelmässig Kontrollen im Schutzgebiet durch und machen die Besucher aufmerksam, wie wichtig ein respektvolles Verhalten gegenüber unserer einmaligen Landschaft ist», so Oberhummer. «Umso mehr freut es uns, dass der Putztag in diesem Jahr so grossen Erfolg hatte.»

pd/msu

05. April 2017, 08:02

