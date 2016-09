Weltneuheit für Patientensicherheit

Mit dem RotexTable® ist ein neuartiges Beinlagerungsaggregat auf den Markt. Die Idee dazu stammt von Dr. Andreas Ottersbach, Chefarzt und Klinikleitung Orthopädie SZO. Diese erste elektrisch bedienbare ergonomische Lagerungshilfe mit eigenständiger Justierung der Beinposition optimiert die orthopädischen OP-Abläufe und erhöht die Patientensicherheit. Weltweit sind bereits 90 RotexTable® im Einsatz. Die Klinik in Brig gilt national und international als Referenzzentrum.

Dr. Ottersbach ist bekannt als Vorreiter im Bereich der minimalinvasiven Operationstechnik bei Hüftprothesen und hat bereits 2005 den schonenden ventralen Hüftzugang, der die Muskel- und Sehnenschädigungen im Vergleich zu früheren Verfahren verringert, eingeführt, teilt das Spitalzentrum Oberwallis in enem Communiqué mit. Einziger bisheriger Nachteil dieser Technik: Sie verlangt zusätzliche Ressourcen für Halte- und Einstellungsarbeiten am zu operierenden Bein.

Dr. Ottersbach konnte die Direktion der Firma Condor für seine Ideen gewinnen und mit dieser ein neuartiges Lagerungssystem entwickeln, die dem oben genannten Problem der Halte- und Einstellungsarbeiten entgegenwirken soll. Der RotexTable® – sinngemäss externe Rotation – wurde nach einer zweijährigen Entwicklungs- und Probephase im Herbst 2009 erstmals in Brig eingesetzt. In der Schweiz sind mittlerweile über 20 Lagerungshilfen in Gebrauch, darunter zwei in Universitätskliniken. «Ich habe einige Erstoperationen u.a. in Sursee und Zürich begleitet», so Dr. Ottersbach. Weltweit sind bereits 90 RotexTable® im Einsatz.

Der RotexTable® ist die erste elektrisch bedienbare Lagerungshilfe mit extrafeinen Einstellungen für hüftendoprothetische, hüftarthroskopische und traumatologische Eingriffe. Er erlaubt dem Operateur die eigenständige präzise Justierung der Beinposition des Patienten.

21. September 2016, 09:13

