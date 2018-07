Wenn Schäfer spurlos verschwinden…

Schafe geben Arbeit, Wölfe bringen Stress – und gestresste Schäfern kann geholfen werden. Und zwar in der «Schafswaldklinik».

Wie es in dieser Klinik zu- und hergeht, warum das Kurhaus für Burnout-Schäfer absolut geheim bleiben muss, wie die Frauen der Schäfer dass spurlose Verschwinden ihrer besseren Hälfte verarbeiten – davon berichtet das Freilichtspiel «Schafswaldklinik», mit welchem Theater Leuker am Freitagabend auf dem OS-Schulhausplatz in Leuk-Stadt Uraufführung feierte.

Mit viel Witz nimmt sich die «Schafswald»-Truppe unter Regie von Barbara und Siegfried Terpoorten-Maurer der geplagten Schäfer und eingefleischten Wolfsfans an, verschont beide Seiten nicht mit Streicheleinheiten der ironischen Art. Kein Wunder also, dass bei der Premiere die Lacher zahlreich und der Applaus gross waren. Am Samstag geht die nächste Vorstellung über die Bühne, bis zum 11. August folgen dann noch deren acht.

Mehr über die Premiere lesen Sie im «Walliser Boten» vom 30. .Juli.

blo

27. Juli 2018, 22:30

