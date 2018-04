Wer schafft es ans Nationale?

Ringkuhkampf | Am Sonntag findet der letzte Ausscheidungswettbewerb für Aproz 2018 statt

Eine Woche nach dem Vivra-Stechfest steigen am kommenden Sonntag im Goler zu Raron erneut Kühe in die Arena: Angesagt ist der letzte Oberwalliser Qualifikationskampf fürs Nationale Finale 2018 in Aproz.

Nach dem grossen Stelldichein der Rinder vor Wochenfrist steht nun im Goler der Auftritt der athletischen Kühe der Kategorie 1 bis 3 auf dem Programm. Zudem messen Erstmelken und Rinder ihre Kräfte. Insgesamt sind 215 Tiere in den verschiedenen Kategorien angemeldet. Die Wettkämpfe beginnen um 9.15 Uhr, ab zirka 14.30 Uhr stehen die Final-Wettkämpfe auf dem Programm.

Für die Organisation zeichnet die Alpgeteilschaft Chermignon Leuk verantwortlich, der grosse Frühjahrsmatch steht unter dem Patronat der Eringerviehzuchtgenossenschaft Leuk. «Der Reingewinn dieses Anlasses wird für dringende Investitionen auf der Alpe Chermignon verwendet», hält OK-Präsident Adalbert Grand fest, der sich auf spannende Kämpfe freut.

Dieser Ringkuhkampf ist der fünfte Qualifikationswettkampf in der Serie von acht regionalen Wettkämpfen im Ober- und Unterwallis während der Saison 2017/2018 für das Nationale Finale , das am 5. und 6. Mai in Aproz stattfinden wird. Gleichzeitig ist er das letzte Kräftemessen im Oberwallis vor diesem «Grande Finale».

06. April 2018, 08:00

Artikel teilen