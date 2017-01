Kontrollschild «VS 1» wird versteigert

Der Kanton versteigert in einer ersten Online-Auktion das prestigeträchtige Kennzeichen «VS 1». Der Startpreis beträgt 10000 Franken. Foto: Keystone

Ab dem 15. Februar wird die Kantonale Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt (DSUS) Kontrollschilder von besonderem Interesse versteigern. Die erste Auktion betrifft das Nummernschild «VS 1». Die Erlöse der Online-Auktionen fliessen in die Kasse des Kantons und werden für Aufgaben von allgemeinem Interesse verwendet.

Eine von insgesamt 210 Massnahmen, die das strukturelle Defizit der Walliser Kantonsfinanzen beheben sollen, ist die Versteigerung von Kontrollschildern. Die Online-Auktion startet ab dem kommenden Monat und wird jeweils einmal pro Monat von der DSUS organisiert und läuft über die Webseite www.vs.ch/autos der Dienststelle.

Versteigert werden ein-, zwei- oder dreistellige Nummern für Motorwagen und Motorräder sowie Nummern von besonderem Interesse. Jedes Jahr werden eine einstellige, sechs zweistellige und zwölf dreistellige Nummern versteigert.

Das Mindestgebot einer Auktion wurde im Reglement über die Gebühren und Kosten im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr festgelegt. Für Motorwagen beläuft es sich auf 10 000 Franken für eine einstellige Nummer, 5 000 Franken für eine zweistellige und 3 000 Franken für eine dreistellige Nummer.

Alle natürlichen und juristischen Personen, die die Bedingungen für die Zulassung eines Fahrzeugs im Kanton Wallis erfüllen, können an der Auktion teilnehmen, in dem sie sich auf der Webseite der Dienststelle einschreiben. Die erste Auktion, welche dem Kontrollschild «VS 1» gewidmet wird, beginnt am 15. Februar und dauert einen Monat.

31. Januar 2017

