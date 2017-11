Werli and the Melodies mit einem weiteren Streich

Irisch. «Werli and the Melodies» beweisen in ihrer neuen Singleauskopplung ihr «Irischsein». Foto: zvg

Mit «Irish Girl» lanciert die Oberwalliser Band «Werli and the Melodies» ihren aktuellen Videoclip vom Album «Lengi Zit». Das Lied erzählt von einem Mädchen, welches im Herzen gerne eine Irin wäre und für jeden Spass zu haben ist.

Sie liebt die Musik, sie singt im Regen (der filmisch sehr phantasievoll dargestellt wird), sie tanzt im Wind, sie springt in die Luft – sie hat schlichtweg Power – und sie ist stolz, Irin zu «sein». Die besungenen Passagen werden bildlich dargestellt, was teilweise sehr unerwartet und heiter wirkt.

Die im letzten Jahr veröffentlichte CD «Lengi Zit» ist fast ausverkauft und ist damit für die Band ein voller Erfolg. In diesem Jahr spielten «Werli and the Melodies» unter anderem am Eidgenössischen Jodlerfest in Brig sowie am legendären GUINNESS Irish Festival in Sitten.

29. November 2017

