Niederschläge entschärfen Waldbrandgefahr

Die Regenfälle vom Wochenbeginn haben die Gefahr von Waldbränden im Wallis entschärft. Am Dienstag hält bereits wieder sonniges und warmes Spätsommerwetter Einzug.

Am vergangenen Donnerstag stufte der Kanton Wallis für grosse Teile des Wallis, insbesondere die Oberwalliser Südtäler, die Waldbrandgefahr nach einer wochenlange Trockenperiode auf die höchste Gefahrenstufe herauf. Diese Gefahr ist durch die ausgiebigen Niederschläge vom Montag vorerst gedämmt.

Im Wallis halten die Niederschläge noch bis Montagabend an. In der Nacht zum Dienstag löst sich die Bewölkung auf. Die Temperaturen erreichen am Montag im Talgrund höchstens 20 Grad. Die Nullgradgrenze liegt bei 3400 Metern.

Bereits am Dienstag wird es im Wallis wieder vorwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 25 Grad. Die Nullgradgrenze steigt wieder auf 4700 Meter.

zen

05. September 2016, 10:05

