Noch bis Mittwoch sommerlich bei 30 Grad

Nachdem es am Montag verbreitet sommerlich warm war und in Leibstadt und in Sitten sogar die Hitzemarke von 30 Grad geknackt wurde, bleibt es bis Mittwoch sommerlich mit ähnlichen Temperaturen. Am Donnerstag stellt sich dann ein Wetterwechsel mit danach deutlich tieferen Temperaturen ein.

Am Montag wurde es bei oft sonnigem Wetter verbreitet sommerlich warm, in Leibstadt und in Sitten wurde sogar die Hitzemarke von 30 Grad geknackt. Bis Mittwoch bleibt es sommerlich mit ähnlichen Temperaturen, auch morgen und übermorgen kann es so örtlich 30 Grad geben, was für bald Mitte September doch aussergewöhnlich ist.

Nach einer kurzen Föhnphase stellt sich dann am Donnerstag ein Wetterwechsel mit danach deutlich tieferen Temperaturen ein. So liegt das Temperaturniveau dann bis zum Wochenende noch bei etwa 15 bis 20 Grad.

pd / zen

12. September 2016, 19:10

