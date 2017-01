Gegen Abend schneit es erneut

Der heutige Mittwoch ist mit etwas Sonne relativ freundlich gestartet. Neue dichte Wolken sorgen jedoch bald dafür, dass es gegen Abend erneut leicht zu schneien beginnt. In tieferen Lagen ist mit Regen zu rechnen.

Nach einer kurzen Beruhigung am heutigen Mittwoch kommt auf Donnerstag mit starkem Westwind feuchte, aber vorübergehend milde Atlantikluft zu den Alpen. Ab Freitag folgt aus Nordwesten wieder kalte Polarluft.

Wallis heute

Der Mittwoch startet mit etwas Sonne freundlich. Bald ziehen jedoch aus Westen wieder neue dichte Wolken auf und zum Abend hin beginnt es vom Unterwallis her erneut leicht zu schneien, unter 800 bis 1000 Meter mischen sich allmählich Regentropfen dazu.

Aussichten

Am Donnerstag gibt es mit stürmischem Westwind auf den Bergen gegen Abend wieder Schneefall, in tiefen Lagen Regen. Am Freitag und Samstag wird es kälter. Zudem sind Schneeschauer aus Norden zu erwarten.

Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

map

11. Januar 2017, 09:59

Artikel teilen