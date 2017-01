Kältewelle geht bald zu Ende

Hochdruckeinfluss sorgt für den Rest der Woche für ruhiges, oft sonniges und trockenes Winterwetter. Bis am Wochenende wird es mit Südwestwind und Südföhn in allen Höhen wieder milder und die Kältewelle geht dann zu Ende.

Am Mittwoch stellt sich strahlend sonniges, oft wolkenloses und auch im Rhonetal wieder klares Hochdruckwetter ein. Die Wolken und der Hochnebel vom Vortag sind verschwunden und es wird vor allem in den Bergen wieder 2 bis 3 Grad wärmer als gestern.

Donnerstag bis Samstag wird es föhnig und in allen Höhen milder. Dazu teils sonnig, teils bewölkt und trocken, nur in den südlichen Walliser Alpen gibt es am Samstag lokal wenig Schnee.

Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

map

25. Januar 2017, 11:21

Artikel teilen