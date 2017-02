Hochdruckgebiet bringt ruhiges Wetter

Das Wetter am Wochenende: ziemlich sonnig und zum Teil föhnig. Am Alpensüdhang ist es meist stark bewölkt mit einzelnen Aufhellungen. Die Lawinengefahr nimmt nur langsam ab. Foto: Klaus Minnig

Am Wochenende hält der Föhn im Alpenraum noch an. Ab Sonntag zieht das Tief von Spanien auf den Atlantik und der Hochdruckeinfluss in den Alpen nimmt zu. Es steht ruhiges Wetter in Aussicht. Im Wallis herrscht erhebliche Lawinengefahr. Bei Triebschnee und schwachem Altschnee ist Vorsicht geboten.

Am Samstag wechselt sich die Sonne mit Wolkenfeldern ab, es bleibt aber weitgehend trocken. Im Süden bedecken dichte Wolken den Himmel, aus denen es noch leicht schneit. Auf den Berggipfeln und Alpenpässen weht ein mässiger Föhn. Im Rhonetal werden bei mässigem Ostwind am Samstag Temperaturen von 6 bis 8 Grad erreicht. Auf 2000 m -1 Grad.

Am Sonntag bleibt es meist trocken und wechselnd bewölkt. Im Süden können teils dichte Wolkenfelder weiterhin für Schneefall sorgen. Zum Wochenbeginn ist es vielerorts sonnig. Der Südostwind schwächt ab.

Lawinengefahr im Wallis auf Stufe 3

Gemäss aktuellem Lawinenbulletin des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschungdes (SLF) herrscht im gesamten Wallis mit Stufe 3 erhebliche Lawinengefahr. Mit Neuschnee und Wind seien vor allem in der Höhe teils leicht auslösbare Triebschneeansammlungen, welche in Kamm- und Passanlagen liegen, entstanden. Eine vorsichtige Routenwahl sei nötig. Touren und Variantenabfahrten erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr.

Aber auch ausgeprägte Schwachschichten im Altschnee erfordern Vorsicht. Bereits einzelne Wintersportler könnten Lawinen auslösen. Diese können laut SLF vor allem an Schattenhängen bis in tiefe Schichten durchreissen und eine gefährliche Grösse erreichen, besonders im selten befahrenen Tourengelände.

11. Februar 2017, 10:20

