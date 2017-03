Strasse Richtung Saas-Grund wieder normal befahrbar

Der Samstag bringt stürmischen Föhn mit Windböen über 100 km/h im Rhonetal. Es schneit oder regnet anhaltend stark. Dies hat auch Auswirkungen auf den Strassenverkehr.

So wurde am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr ein Kettenobligatorium für die schneebedeckte Strecke zwischen Stalden und Saas-Grund ausgeprochen. Seit gut 17.30 Uhr ist die Strasse wieder normal befahrbar. Das Kettenobligatorium wurde aufgehoben. Der Simplonpass bleibt weiterhin für Anhängerzüge und Sattelschlepper gesperrt. An den Verladestationen muss mit Wartezeiten gerechnet werden.

Am Sonntag dürfte das Wetter mit etwas Sonne vorübergehend freundlicher werden. Am Montag warten aus Westen allerdings neue Schneeschauer. Am Dienstag folgt aus Nordwesten nasser Schneefall. Erst ab Mittwoch wird es wieder schöner.

Mehr zum Wetter im Wallis erfahren Sie hier.

04. März 2017, 17:38

