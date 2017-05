Wetterbesserung erst am Montag

Wer am Freitag verpasst hat, etwas Sonne zu tanken, muss sich gedulden: am Samstag werden durch das Tief Werner kalte und feuchte Luftmassen an die Alpen geführt. Diese Wetterlage bleibt auch für die Folgetage wetterbestimmend.

Mit aus Skandinavien heranströmender Luft kühlen sich die Temperaturen am Wochenende zunehmend ab.

Der Samstag startet verbreitet bewölkt. Mit föhnigem Ostwind lockert es über dem Rhonetal am Vormittag noch zweitweise auf, in den Bergen fallen ein paar Tropfen. In der zweiten Tageshälfte fällt verbreitet und teils stärkerer Regen bis hinunter ins Tal. Einzelne Gewitter sind gemäss MeteoSchweiz nicht ausgeschlossen. Im Zentralwallis bleibt es bis Mitte Nachmittag noch allgemein trocken. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Abends von 2500 auf 2000 Meter. Die Höchsttemperatur liegt bei 14, im Zentralwallis bei 18 Grad.

Am Sonntag bleibt es weiterhin trüb, am Sonntagnachmittag regnet es vor allem in den Voralpen teils ausgiebig. Allmählich kommt Nordföhn auf und die Temperaturen liegen um 13 Grad. Am Montag bleibt es trocken und mit Auflockerungen wird es zunehmend schön, bis zur Wochenmitte dann recht sonniges Wetter.

Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

pan

06. Mai 2017, 09:18

