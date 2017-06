Wenig Sonne und Regenschauer

Der heutige Pfingstmontag zeigt sich im Wallis veränderlich mit etwas Sonne und Regenschauern.

Die Temperaturen in Sitten liegen am frühen Morgen um die 15 Grad und steigen laut «meteonews» bis zum Nachmittag auf etwa 18 Grad. In Zermatt bleibt es mit 12 Grad kühl. Im Tal weht nur ein leichter Wind, auch in den Bergen herrscht mässiger Süd- bis Südwestwind.

Am Dienstag bleibt es wechselnd bewölkt mit Sonne und Regengüssen. Mit etwa 18 Grad bleibt es eher kühl. Am Mittwoch und Donnerstag wird es meist sonnig, die Temperaturen steigen markant und werden am Donnerstag wieder sommerlich.

Mehr zum Wetter im Wallis erfahren Sie hier.

05. Juni 2017, 09:45

