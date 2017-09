Markant kühlerer Morgen

In der vergangenen Nacht sind die Temperaturen auf 5 Zentimetern über Boden im Flachland und in den tieferen Alpentälern erstmals in diesem meteorologischen Herbst lokal unter den Gefrierpunkt gesunken. In den höhergelegenen Alpentälern gab es zudem recht verbreitet Frost auf 2 Metern über Boden.

Wie «MeteoNews» mitteilt, sind die Temperaturen in der vergangenen Nacht auf 5 Zentimetern über Boden im Flachland und in den tieferen Alpentälern erstmals in diesem meteorologischen Herbst lokal unter den Gefrierpunkt gesunken. Am kältesten war es dabei mit -1,5 Grad in Bern gefolgt von Meiringen mit -0,9 Grad. Sitten belegt mit -0,8 Grad Platz drei.

In den höhergelegenen Alpentälern gab es zudem recht verbreitet Frost auf 2 Metern über Boden. Hier war es in Buffalora am Ofenpass mit -5,9 Grad und in Andermatt mit -3,5 Grad am kältesten. In Blatten im Lötschental wurden -2,6 Grad gemessen, in Zermatt -1,9 und in Binn -0,6 Grad.

Zudem war es heute Morgen markant kühler als gestern, beispielsweise in Thierachern konnte gestern Morgen um 7 Uhr 22,9 Grad und heute Morgen 1,7 Grad gemessen werden (21,2 Grad weniger) oder in Bern gestern 20,0 Grad und heute 3,0 Grad (17,0 Grad weniger).

Heute im Wallis

Am Freitag scheint zunächst verbreitet die Sonne und die Temperaturen steigen nach einem kühlen Morgen auf angenehme 18 Grad in Brig. Am Nachmittag nehmen die Wolken von Süden her zu. Es fällt etwas Regen, aber nur südlich vom Simplon.

Übers Wochenende wird es wechselhaft mit vielen Wolken und etwas Regen jeweils nachts sowie besonders im Südwallis. Auch am Wochenbeginn bleibt es noch unbeständig. Ab Mittwoch schliesslich darf man sich auf schöneres und wärmeres Wetter freuen.

15. September 2017, 08:18

