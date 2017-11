Ab Sonntag wirds nasskalt

Der Samstag steht zunächst noch unter schwachem Hochdruckeinfluss. Auf Sonntag erreicht eine Kaltfront aus Norden das Wallis und bringt bis Wochenbeginn nasskaltes Wetter. Ab Mittwoch kommt vorübergehend wieder Hochdruckeinfluss auf.

Der Samstagmorgen ist nach einer frostigen Nacht verbreitet wolkenlos. Erst am Nachmittag ziehen einige harmlose Schleierwolken über das Tal hinweg nach Süden, es bleibt jedoch mehrheitlich sonnig. Bei schwachem Lokalwind bleibt es ganztägig kühl.

In der Nacht auf Sonntag ziehen dichte Wolken auf. Am Sonntag fällt etwas Regen und über 800 bis 1100 Meter Schnee. Am Wochenbeginn bleibt es wechselhaft bewölkt und stellenweise nass.

18. November 2017, 10:12

