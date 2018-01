«Evi» sorgt für unbeständiges Wetter

Wetter | Schwere Orkanböen in den Bergen

Am Dienstag sorgt das kräftige Islandtief «Evi» für unbeständiges Wetter mit abwechselnd milder und kalter Meeresluft und teils stürmischem Westwind. Aufs Wochenende kommt kalte und feuchte Polarluft aus dem Norden zu den Alpen.

Der Dienstag verläuft durchgehend stark bewölkt. Im Rhonetal regnet es den ganzen Tag, teilweise auch mit Schneeregen vermischt. Ab 900 bis 1100 Metern fällt Neuschnee. Von Dienstag- bis Donnerstagmorgen werden am Alpennordhang 50 bis 80 cm, lokal gegen 110 cm Neuschnee erwartet, so «SRF Meteo». Die grössten Mengen fallen im Unterwallis.

Dazu weht in den Bergen ein stürmischer Westwind mit Böen über 100 km/h. Laut «MeteoNews» muss auch am Mittwoch und Donnerstag gar mit schweren Orkanböen bis 150 km/h gerechnet werden. Vorsicht ist in Waldnähe angesagt: Es muss mit umfallenden Bäumen und Astbruch gerechnet werden.

Bis Freitag geht es unbeständig und teils stürmisch weiter. Es fällt häufig Schnee und im Rhonetal zwischendurch Regen. Aufs Wochenende hin wird es kälter und ruhiger, mit nur noch wenig Schnee.

16. Januar 2018, 08:00

